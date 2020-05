OM : Un Marseillais croule sous les offres, c’est une surprise

Dans : OM.

Intégré à l’effectif professionnel de l’Olympique de Marseille depuis 2017, Christopher Rocchia n’est jamais parvenu à se faire une place dans la rotation des latéraux.

Au poste de latéral gauche, l’OM est pourtant sinistré depuis des mois. Cette saison encore, Jordan Amavi était le seul spécialiste pour occuper ce rôle. Heureusement, l’ancien Niçois a élevé son niveau sous la houlette d’André Villas-Boas. Mais la saison prochaine, il est évident que le Portugais devra s’appuyer sur deux joueurs à ce poste avec la qualification en Ligue des Champions. Prêté au FC Sochaux en septembre dernier, Christopher Rocchia postulera une nouvelle fois. Et cette fois, il pourrait bien avoir sa chance car le Français de 22 ans sort d’une saison pleine en Ligue 2 avec 22 apparitions et un rôle clé au sein de l’équipe d’Omar Daf. Prêté sans option d’achat, Christopher Rocchia va effectuer son retour à Marseille cet été. Néanmoins, il n’est pas encore certain à 100 % de rester car selon les informations de Foot-Mercato, sa bonne saison en Ligue 2 lui a ouvert de nombreuses portes pour la suite de sa carrière.

A tel point que deux clubs de première division sont très intéressés par un transfert de Christopher Rocchia en provenance de l’OM cet été. Il s’agit de Nîmes et de Lorient, dont le titre de champion de Ligue 2 a été officialisé cette semaine. A l’étranger aussi, Christopher Rocchia s’est fait un nom. Ultrecht (Pays-Bas) et Anderlecht (Belgique) sont intéressés. La balle est désormais dans le camp de l’Olympique de Marseille, qui aura le choix entre promouvoir Christophe Rocchia au rôle de doublure de Jordan Amavi ou le vendre. Reste à voir quelle indemnité de transfert Marseille, dont le besoin de vendre est urgent, peut espérer récupérer de ce potentiel deal. La valeur marchande du joueur ne devrait pas dépasser 2 ME. A ce prix-là, il serait peut-être intéressant pour Andoni Zubizarreta de conserver le Christopher Rocchia…