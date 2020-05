OM : Tout le monde en vente, Villas-Boas sur le départ ?

Dans : OM.

Les difficultés économiques de l’Olympique de Marseille ne sont plus un mystère, et vont certainement peser sur les prochains mois dans la cité phocéenne.

Difficile de savourer un retour en Ligue des Champions quand le pire est annoncé sur le plan de la composition de l’équipe la saison prochaine. La Provence confirme ce samedi que le déficit de l’OM devrait dépasser les 100 ME en fin de saison, et que, en dehors des futurs revenus de la Ligue des Champions, la principale source de revenus sera la vente des joueurs. En ces temps de crise économique pour le monde du football, les transferts ne devraient toutefois pas monter aussi haut que les dirigeants marseillais pourraient l’espérer. Résultat, aucune proposition ne sera écartée, ou presque. Selon le quotidien local, seuls Valentin Rongier et Dario Benedetto, deux recrues de l’été dernier qui sont considérées comme vitales pour l’équipe, seront retenus. Pour le reste, tout le monde est à vendre, y compris les cadres aux salaires copieux comme Florian Thauvin, Steve Mandanda, Dimitri Payet ou Kevin Strootman. Toutefois, ces derniers ont très peu de chances de trouver des conditions aussi bonnes qu’à l’OM, et il faudra plutôt se tourner vers des joueurs très suivis à l’étranger, comme Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, Morgan Sanson et Bouna Sarr.

AVB pourrait avoir peur

Autant dire que, si Jacques-Henri Eyraud parvenait à son objectif de récupérer un maximum d’argent avec les ventes, la question se poserait sur la qualité et la quantité des joueurs qui resteraient. Tout cela sachant que le recrutement serait bien évidemment très limité. Et ce samedi, La Provence va même plus loin, laissant entendre qu’André Villas-Boas pourrait tout de même se poser quelques questions sur son avenir dans ces conditions. Cela parait compréhensible, même si pour l’instant, l’entraineur portugais ne discute pas avec sa direction et n’aura probablement pas beaucoup d’échanges dans la situation encore floue du club et du football européen. Mais le risque est réel, si jamais l’ancien coach de Chelsea et de Tottenham constate que le mercato l’empêche d’avoir une équipe compétitive pour la saison prochaine.