OM : Un Marseillais annonce la disparition du PSG

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A l’approche du Classique prévu dimanche soir en Ligue 1, tous les moyens sont bons pour lancer les hostilités. Du côté de l’Olympique de Marseille, l’acteur et supporter Grégory Montel considère que le Paris Saint-Germain a totalement perdu son identité depuis son rachat par les Qataris.

Le contexte n’a pas vraiment changé pour le Paris Saint-Germain. Déjà mal en point avant le dernier Classique perdu (2-1) en Coupe de France, l’actuel leader de Ligue 1 prépare encore son prochain déplacement au Vélodrome dans des conditions difficiles. Sans parler des récents résultats, les Parisiens doivent composer avec tout type de rumeurs, y compris celles concernant des décisions fortes de QSI. L’influence des propriétaires qataris a d’ailleurs tendance à amuser les fans de l'Olympique de Marseille, à l’image du comédien Grégory Montel qui reprend le surnom péjoratif du rival.

Chaque jour jusqu’au match OM-PSG, dimanche soir, une personnalité raconte sa passion. Aujourd’hui, c’est Grégory Montel #OM #TeamOM https://t.co/rqmpKZFq5K — La Provence OM (@OMLaProvence) February 24, 2023

« Je dis le QSG car, pour moi, le Paris Saint-Germain n'existe plus », a lâché le supporter olympien dans les colonnes de La Provence. Une manière de confirmer la perte d’identité du club francilien depuis son rachat en 2011. Il est vrai que certains supporters du Paris Saint-Germain ont du mal à se reconnaître à travers leur club. Du coup, Grégory Montel croit percevoir de la jalousie chez les fans parisiens.

Les Parisiens jaloux des Marseillais ?

« Un jour, Nagui, sachant que j'étais supporter de l'OM, m'a demandé si je supportais le PSG en coupe d'Europe, a raconté l’acteur. Il était choqué que je soutienne l'équipe adverse ! Le PSG, je ne le supporterai jamais, et c'est chouette car ça fait notre identité. J'ai la sensation que les fans du PSG envient la relation qu'on a avec notre club, cette capacité à aller aussi loin dans les joies et dans les douleurs. Ils ne l'ont pas, et ne l'auront jamais. » Les fidèles du Parc des Princes ont quand même bien souffert depuis quelques années, notamment sur la scène européenne.