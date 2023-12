OM ‍: Un joueur viré d'Angleterre va signer à Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pablo Longoria a besoin d'un attaquant supplémentaire cet hiver alors que la CAN va affaiblir l'OM pendant le mois de janvier. Miser sur un joueur remplaçant en D2 anglaise, voici le pari à faible coût tenté par l'Espagnol.

L'OM va t-il tout perdre en janvier ? Le club phocéen, 8e de Ligue 1, est lancé dans une folle remontée au classement. Vainqueur de ses deux derniers matchs contre Rennes et Lyon, Marseille trouve enfin la bonne carburation. Quel dommage que la trêve et surtout la CAN viennent tout chambouler ! La compétition continentale africaine aura lieu en Côte d'Ivoire dans un mois et elle va sérieusement pénaliser l'OM. Les Phocéens vont perdre de nombreux joueurs, notamment dans le secteur offensif : Amine Harit (Maroc), Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye (Sénégal) voire François Mughe (Cameroun). Cela oblige Pablo Longoria à bien travailler au mercato pour combler les manques à venir.

Sékou Mara, la bonne pioche de Longoria ?

L'OM doit recruter un attaquant au plus vite cet hiver. Plusieurs pistes sont à l'étude avec notamment le Strasbourgeois Moise Sahi Dion. Mais, selon Foot Mercato, la plus sérieuse s'appelle Sékou Mara. L'ancienne pépite des Girondins de Bordeaux souffre depuis son transfert à Southampton en 2022. Le joueur de 21 ans a connu une relégation en Championship et surtout une diminution constante de son temps de jeu. Cette saison, il n'a joué que 10 matchs en deuxième division anglaise pour 2 petites titularisations seulement.

Longoria a bien compris qu'un transfert bon marché était largement possible dans ce dossier. Southampton est ouvert à une vente, nécessaire avec un budget plus mince qu'en Premier League. Mara est aussi intéressé car il doit jouer pour espérer faire les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sélectionné et buteur en Espoirs au mois de septembre, il n'a pas été rappelé par Thierry Henry depuis. L'OM ne devra pas traîner car le LOSC et plusieurs formations de Bundesliga sont aussi sur les rangs pour Sékou Mara. Aucun de ces clubs n'a oublié les premiers pas prometteurs de Mara (6 buts) dans un Bordeaux en perdition en 2021-2022.