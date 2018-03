Dans : OM, Ligue 1, OL.

L'Olympique de Marseille sort d'une semaine de rêve avant de recevoir l'Olympique Lyonnais dimanche au Vélodrome, et c'est très clair, l'OM est le favori de ce choc de Ligue 1 entre le troisième et le quatrième du Championnat. Tandis que l'OL panse les plaies béantes laissées par l'élimination en Europa League, tout semble sourire à Rudi Garcia et son équipe. Interrogé sur cet OM-OL, André-Frank Zambo Anguissa promet une sale soirée aux joueurs lyonnais, le milieu de terrain n'ayant pas oublié le match aller perdu par Marseille au Groupama Stadium.

Et dans La Provence, André-Frank Zambo Anguissa est cash. « Pardonnez-moi d’être vulgaire, mais on veut les exploser, leur montrer qu’on est chez nous et qu’on y fait la loi (…) On va être des chiens sur le terrain, leur montrer qu’on garde la défaite de l’aller en travers de la gorge. On veut que tout le monde leur montre qu’ils sont à l’OM dès leur arrivée au stade et que ça va être dur », prévient celui qui est l'une des révélations de l'Olympique de Marseille, constituant un duo de choc avec Luiz Gustavo. Il faut toutefois faire suivre ces belles paroles sur le terrain, car évidemment ce genre de déclaration choc est toujours à double tranchant. Mais au moins André-Frank Zambo Anguissa semble être remonté comme une pendule.