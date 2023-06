OM ‍: Un Israëlien proche d'être la grosse surprise

Dans : OM.

Par Alexis Rose

À la recherche d’un nouveau gardien de but lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Daniel Peretz, un jeune gardien israélien du Maccabi Tel Aviv.

Avec l’arrivée de Marcelino, le poste de gardien de l’OM pourrait subir des changements. Outre le fait qu’il existe des incertitudes autour de Pau Lopez, le portier titulaire, Marseille va perdre sa doublure cet été. Arrivé en prêt il y a un an, Ruben Blanco va effectivement retourner au Celta Vigo à partir du mois de juillet. Ce qui signifie donc que l’OM doit trouver un nouveau gardien en vue de la saison prochaine. Et d’après les informations du site TeamFootball, le club phocéen s’intéresse de près à Daniel Peretz.

Auteur d’une très bonne saison au Maccabi Tel Aviv, avec 25 clean-sheet en 43 matchs toutes compétitions confondues, le portier de 22 ans a notamment marqué les esprits contre Nice en Conférence League. Également brillant avec l'Israël à l’Euro Espoirs, où il a notamment arrêté deux penalties contre l’Allemagne ces derniers jours, Peretz est vraiment en train de percer. C’est donc pour cette raison que Javier Ribalta a coché son nom. Le directeur sportif de l’OM a même commencé à prendre la température avec l’agent du gardien, qui est le même que Valentin Rongier, le capitaine marseillais.

Grosse concurrence pour Marseille dans le dossier Peretz

🚨 Info TF - Daniel Peretz, gardien de but israélien, ciblé par Nice et l’OM !



❌Il a marqué les esprits en arrêtant 2 penalties lors du 1er match de l'Euro Espoir Vs l’Allemagne.

🔥Grosse cote en Bundesliga : #BVB et #Bayer04.https://t.co/K0dyrIWYTq#TeamOM | #MercatOM |… — TeamFootball (@TeamFootballFr) June 25, 2023

Autant dire que Marseille part avec toutes les cartes en main dans ce dossier… ou pas, sachant que la concurrence est déjà rude. Nice suit aussi Peretz pour en faire le possible successeur de Kasper Schmeichel. Mais sachant que l’OGCN ne jouera aucune Coupe d’Europe et que les Aiglons prennent du retard sur le mercato en attendant la nomination de leur prochain entraîneur, le club azuréen se trouve plutôt derrière des clubs allemands. En effet, Dortmund et Leverkusen sont aussi à l’affût dans ce dossier. L’OM va donc avoir fort à faire pour empocher la mise pour Peretz, qui ne bougera pas avant la fin de l’Euro Espoirs, histoire de continuer à faire les enchères autour des 7 millions d’euros.