OM : Un invité surprise s'incruste dans le dossier Guendouzi

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM vivra un mercato agité cet été. Afin de réaliser de belles opérations, les Phocéens devront vendre certains de leurs meilleurs éléments, comme souvent.

A Marseille, les esprits sont tournés vers la course au podium. Les hommes d'Igor Tudor sont actuellement troisièmes et vont devoir s'accrocher pour tenter de rattraper le RC Lens. En fonction du classement final de l'OM, la direction s'organisera sur le prochain marché des transferts. Comme souvent, Pablo Longoria devra faire certains sacrifices tout en se montrant particulièrement habile pour renforcer l'effectif et garder de fortes ambitions la saison prochaine. Parmi les joueurs phares de l'OM à être sur le départ cet été, on peut citer Mattéo Guendouzi. Le vice-champion du monde ne fait plus forcément partie des plans d'Igor Tudor et bénéficie d'une belle valeur marchande. Il se dit que la direction phocéenne veut le lâcher, mais pour près de 30 millions d'euros.

Guendouzi, la Premier League en raffole

🚨#EXCL• Marseille and France midfielder Matteo Guendouzi, 24, could replace Alexis Mac Allister at Brighton.

🇫🇷 🔵 #BHAFC 🔵 #OM



👉 Aston Villa

👉 West Ham pic.twitter.com/V9dMTfYgH4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 13, 2023

La Premier League adore le profil de Guendouzi. Il faut dire que le Français a fait ses gammes du côté d'Arsenal. Aston Villa et West Ham se sont déjà positionnés sur son dossier mais voilà qu'un autre club a manifesté un intérêt pour le milieu de terrain français. En effet, selon les informations d'Ekrem Konur, Brighton aimerait beaucoup remplacer Alexis Mac Allister par Guendouzi. Le champion du monde argentin va quitter Brighton et son nom circule du côté de Liverpool. Le club anglais, qui pourrait récupérer une énorme somme dans la transaction, ne manquera pas de moyen pour satisfaire les demandes de l'OM concernant Guendouzi. Un Guendouzi qui souhaite terminer la saison de la meilleure des manières possibles mais sauf rebondissement, il quittera bien Marseille dans les prochaines semaines. Et pour un club qui ne devrait pas disputer la prochaine Ligue des champions...