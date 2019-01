OM : Un incroyable pari en défense avec cet international français ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pour le mercato d’hiver, Marseille a fait du recrutement d’un buteur et d’un latéral gauche ses deux priorités.

Mais en cas de bonne opportunité, Jacques-Henri Eyraud ne s’interdira sans doute pas un renfort dans un autre secteur de jeu. En défense centrale par exemple, où Rudi Garcia éprouve toutes les peines du monde à trouver de la stabilité. Totalement inutilisé par Pep Guardiola à Manchester City depuis le début de la saison, Eliaquim Mangala pourrait représenter une opportunité de marché, terme que le président marseillais aime utiliser à chaque conférence de presse. Et selon Le Phocéen, l’actuel 6e de Ligue 1 aurait tort de ne pas foncer sur l’international français au mercato, qu'il pourrait relancer comme il a relancé Lassana Diarra il y a quelques temps.

« Un temps, il fut le défenseur le plus cher de l'histoire, lorsque Porto le transféra à Manchester City. Mais il s'apprête à quitter le champion d'Angleterre par la petite porte, en fin de contrat. Jusqu'à présent, il n'a disputé que deux rencontres... avec la réserve des Citizens. En janvier dernier, il était parti en prêt à Everton mais s'était gravement blessé au genou pour son premier match. Depuis il a totalement disparu des radars. Si Galatasaray et l'Inter Milan pourraient être intéressés, l'OM pourrait être tout aussi attractif en lui proposant une renaissance comme celle qui a permis à Lassana Diarra de rappeler à tout le monde qu’il était encore footballeur » explique le média pro-OM. Reste que ce pari a tout de même l’air bien risqué au vu des antécédents médicaux du joueur. Et qu’à ce poste de défenseur central, Marseille compte bon nombre d’indésirables avec Abdennour, Sertic ou encore Hubocan…