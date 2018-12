OM : Un grand milieu visé en recrue surprise du mercato ?

Dans : OM, Mercato, TFC.

Les dossiers prioritaires sont bien connus à Marseille pour cet hiver. Il s’agira de faire venir un arrière gauche et un avant-centre. Une mission qui peut paraître simple mais a souvent été compliquée, puisque l’OM n’a pas réussi à l’accomplir l’été dernier. Au contraire, les dirigeants ont recruté un ailier comme Radonjic ou un défenseur central comme Caleta-Car, alors que le besoin n’était pas vraiment évident. Si des opportunités se présentent à nouveau, le club provençal pourrait continuer à tenter quelques coups. C’est pour cela qu’un gardien est aussi courtisé, ainsi qu’un milieu de terrain, annonce France Football.

L’OM apprécierait en effet les qualités du Toulousain Ibrahim Sangaré. Cet international espoir ivoirien longiligne (1,91 m) se fait remarquer en Ligue 1. Du haut de ses 21 ans, il enchaine les prestations et voit sa cote augmenter en flèche. Ainsi, sous contrat avec le TFC jusqu’en 2021, Sangaré coûterait près de 10 ME désormais. Un pari que l’OM serait tenté de réaliser, persuadé qu’il s’agit d’un joueur qui pourrait beaucoup apporter à l’avenir, et relancer un secteur où Kevin Strootman ne fait pour le moment pas du tout l’affaire.