OM : Un étonnant soutien pour Zubizarreta à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a un peu moins d’un an, Andoni Zubizarreta prolongeait son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021, aux côtés de Rudi Garcia.

Depuis ce temps-là, de l'eau a coulé sous les ponts. L’entraîneur français a fait ses valises l’été dernier… avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais ces derniers jours. Le directeur sportif, lui, est toujours à Marseille, mais il se trouve sur un siège éjectable. Suite à un nouveau mercato estival raté, le dirigeant espagnol serait même sur le départ, sachant que Frank McCourt aurait acté le départ de l’ancien du Barça. Une bonne nouvelle pour certains suiveurs de l’OM. Mais une mauvaise pour les formateurs du club phocéen, comme Nasser Larguet.

« La cellule de recrutement a l’obligation de suivre des joueurs, de proposer des joueurs aux éducateurs. On doit avoir une décision collégiale et la dernière personne à valider l’arrivée du joueur, c’est moi, en tant que directeur de la formation. Il y a une personne dont on ne doit pas négliger le rôle dans le rouage du recrutement, c’est Zubizarreta. Lui et Valentin sont dans la boucle pour entériner des joueurs qui rentrent dans le centre de formation », a expliqué, sur Viber, le nouveau directeur du centre de formation de l’OM, qui avoue donc que Zubizarreta et son bras droit effectuent un vrai travail de fond chez les jeunes. Sauf que l’ancien gardien est surtout attendu chez les pros...