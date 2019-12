OM : Un espoir mondial à Marseille, Villas-Boas y croit

Dans : OM.

Désormais aux commandes de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, André Villas-Boas commence à bien connaître son effectif. Et parmi ses joueurs, le coach portugais voit un des futurs grands de la planète football.

André Villas-Boas est bien trop expérimenté pour envoyer des paroles en l’air, d’autant plus qu’il sait que ce genre de propos peut éventuellement déstabiliser un jeune joueur. Mais, à la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille à Angers, le coach portugais n’a pas masqué les énormes espoirs qu’il plaçait dans Boubacar Kamara…à un poste que le défenseur central ne privilégie cependant pas. Car si Kamara a accepté d’occuper le poste de sentinelle pour le bien de l’OM, il a clairement fait savoir qu’il souhaitait retrouver son rôle habituel.

Pourtant, André Villas-Boas estime que Boubacar Kamara a toutes les qualités pour devenir une référence mondiale à ce rôle imposé de sentinelle. « Une chose qui est importante est que Bouba peut devenir un des meilleurs centraux du monde. A 20 ans il présente des conditions importantes pour devenir un grand central. Il a cette capacité de pouvoir jouer un cran plus haut mais il a une envie très forte de s'établir en charnière. C'est son poste préféré et en tant que coach je dois avoir ça en considération également. Alors on va voir, petit à petit », a confié l’entraîneur de l’Olympique de Marseille conscient qu’il ne peut pas non plus forcer éternellement Kamara à occuper un poste qu’il ne veut pas. André Villas-Boas et son joueur vont donc devoir trouver un modus vivendi pour que les choses se passent au mieux des intérêts de tout le monde, mais surtout de l'OM.