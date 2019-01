OM : Un échange Sertic et du cash contre Lucas Lima avec Nantes ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

L'Olympique de Marseille s'est fixé deux priorités lors de ce mercato d'hiver, et si le dossier de l'attaquant est le plus spectaculaire, Rudi Garcia veut également s'offrir un défenseur de plus, l'entraîneur de l'OM ayant vu comme tout le monde que cela clochait dans ce secteur de jeu. Depuis quelques jours, on évoque l'intérêt des dirigeants marseillais pour Lucas Lima, la le latéral brésilien du FC Nantes. Bien évidemment, Waldemar Kita n'a pas l'intention de faire cadeau de son joueur à l'Olympique de Marseille, d'autant plus que Lucas Lima est lié jusqu'en juin 2022 avec les Canaris.

Alors, histoire d'adoucir l'addition, l'OM aurait décidé de proposer un deal incluant Grégory Sertic, qui intéresse lui Vahid Halilhodzic et ne dira pas non à un départ de l'Olympique de Marseille où il cire le banc. Cela permettrait au club phocéen de faciliter des négociations déjà bien entamées mais qui butent encore sur le prix proposé pour Lucas Lima. A priori, le défenseur brésilien a une valeur estimée à 5,5ME, là où celle de Grégory Sertic est fixé à 1,5ME. L'OM va donc devoir faire un petit effort pour sceller ce premier renfort du mercato d'hiver 2019, mais Rudi Garcia ne peut pas faire l'économie d'un défenseur supplémentaire.