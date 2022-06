OM : Un directeur sportif arrive, Longoria recrute une pointure !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Personne ne l’avait vu venir, mais Pablo Longoria est en passe de recruter un nouveau directeur sportif à l’Olympique de Marseille.

Depuis plus d’un an, le mercato de l’OM est exclusivement géré par deux hommes : Pablo Longoria et son directeur technique David Friio. Globalement, les deux dirigeants de l’Olympique de Marseille s’en sortent très bien, le mercato estival de 2021 en atteste avec les recrutements de Mattéo Guendouzi, Gerson, Cengiz Ünder ou encore Pau Lopez. Cependant, le président Pablo Longoria souhaite améliorer encore la compétitivité de l’OM sur le marché des transferts et pour y parvenir, l’Espagnol a déniché la perle rare au poste de directeur sportif. A en croire les informations de Fabrizio Romano et de Gianluca Di Marzio, le vice-champion de France est sur le point de convaincre Javier Ribalta (41 ans) de rejoindre Marseille. Un nom inconnu aux yeux du grand public français mais qui a travaillé à Manchester United ou encore à l’AC Milan et à la Juventus.

Javier Ribalta nouveau directeur sportif de l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Javier Ribalta est sur le point de rejoindre l’Olympique de Marseille en tant que nouveau directeur sportif. Il va travailler avec Pablo Longoria. Son contrat pourrait être signé cette semaine. Ribalta a quitté Parme après des expériences à Manchester United et au Zénith Saint-Pétersbourg. C’est l’homme qui a recruté Bruno Fernandes pour 40.000 euros il y a dix ans (au FC Novara, club de Série D) » a publié le spécialiste du mercato italien Fabrizio Romano sur son compte Twitter officiel. Autant dire que si l’opération se confirme, c’est un très joli coup que Pablo Longoria va réaliser pour renforcer l’état-major de l’Olympique de Marseille. Une nouvelle qui tombe à pic alors que le mercato vient d’ouvrir ses portes et que Javier Ribalta a sans doute un carnet d’adresses bien fourni. Comme indiqué par ailleurs, l’OM est sur plusieurs dossiers chauds durant ce mercato : le recrutement d’un défenseur central, d’un milieu défensif, d’un latéral gauche et d’un attaquant. De quoi occuper les prochaines semaines de Javier Ribalta.