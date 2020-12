OM : Sanson vendu 30 ME au mercato, c’est mort

Dans : OM.

Dans une interview accordée à La Provence en début de semaine, Pablo Longoria n’a pas vendu de rêve aux supporters de l’OM.

A l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, le directeur du football de l’Olympique de Marseille a reconnu que la situation économique n’était pas reluisante. En raison de la crise du Covid-19 et du non-versement des droits TV par Mediapro, les clubs de Ligue 1 se trouvent dans une situation intenable. En ce sens, la priorité du mercato hivernal sera de vendre un à deux joueurs bankables pour l’OM. Les yeux sont rivés vers Duje Caleta-Car et Morgan Sanson, courtisés en Premier League, tandis que le club phocéen aimerait idéalement conserver Florian Thauvin et Boubacar Kamara.

Néanmoins, il ne faut plus compter sur des gros transferts à 30 ME, comme cela a été un temps espéré pour Morgan Sanson. C’est tout du moins l’avis exprimé par Le Phocéen dans un édito consacré aux possibles ventes de joueurs Marseillais en Premier League. « Le Brexit ne changera rien pour les joueurs confirmés, ce qui est le cas pour la plupart des joueurs de l'OM concernés par un éventuel départ comme Sanson, Caleta-Car, Thauvin, Strootman et plusieurs autres. Forts de droits TV colossaux, les Anglais restent certes les plus riches, mais ils n'achèteront plus de joueurs "intermédiaires" à coups de dizaine de millions d'euros. Ce qui veut dire, en gros, que l'OM ne peut plus espérer vendre un Sanson pour 30 ME, mais ça, on le savait déjà » note le média, pour qui l’Angleterre est toujours plus riche que les autres grâce à des droits télévisuels colossaux. Mais en raison de la crise, il est clair, net et précis que le temps des joueurs moyens recrutés pour 10, 15 ou 30 ME est révolu. Un coup dur pour la Ligue 1… et pour l’OM.