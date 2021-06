OM : Un deuxième milieu arrive juste après Gerson !

Dans : OM.

Après plusieurs semaines de discussions, l’Olympique de Marseille a finalisé le transfert du Brésilien Gerson en provenance de Flamengo. Puis dans la foulée, le club phocéen espère annoncer la venue d’un deuxième milieu de terrain, à savoir le Français Mattéo Guendouzi.

L’Olympique de Marseille prépare de bonnes nouvelles à communiquer à ses supporters. Comme annoncé depuis plusieurs jours, le dossier Mattéo Guendouzi se présente bien. A tel point que l’officialisation de son transfert pourrait intervenir assez rapidement. On sait que les dirigeants d’Arsenal ne retiendront pas leur milieu de terrain à un an de la fin de son contrat. D’autant que le manager Mikel Arteta ne veut plus entendre parler du Français depuis sa mise à l’écart l’année dernière.

L’ancien joueur du FC Lorient a donc passé la saison en prêt au Hertha Berlin qui n’a pas souhaité le conserver. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille qui a déjà convaincu Mattégo Guendouzi lors d’une visite dans la cité phocéenne le mois dernier. Le capitaine de l’équipe de France Espoirs a en effet donné son accord et sa priorité au récent cinquième de Ligue 1, qui n’a plus qu’à s’entendre avec Arsenal sur le montant du transfert. A priori, la tâche ne sera pas si compliquée même si le milieu connu pour sa combativité dans l’entrejeu garde une belle cote sur le marché des transferts.

Sampaoli est servi

Ce n’est pas un hasard si l’entraîneur Jorge Sampaoli le juge apte à assimiler sa philosophie. Mattéo Guendouzi possède un volume de jeu suffisant pour satisfaire le coach argentin. Le technicien, qui fait partie des arguments pour convaincre le joueur, tout comme l’exposition et la perspective de jouer une coupe d’Europe, sera donc ravi de l’accueillir. D’autant qu’il s’agira sûrement de sa deuxième recrue au milieu étant donné que le Brésilien Gerson va rapidement débarquer en provenance de Flamengo.