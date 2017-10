OM-PSG : L'aveu qui fait mal de Rudi Garcia avant le Classique

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Pour son premier Classique à domicile à la tête de l’OM, Rudi Garcia avait pu voir tout ce qu’il ne fallait pas faire. Une grosse pression, des effets d’annonce avant le match, et une rencontre totalement manquée par son équipe, humiliée 1-5 à domicile. La leçon est retenue pour l’entraineur olympien, qui ne fait aucun mystère de la supériorité du PSG sur le long terme. Mais sur un match, tout reste jouable, notamment si ses joueurs arrivent à se lâcher et à disputer cette rencontre en se mettant au niveau attendu. Pourtant, comme le reconnait l'ancien coach de la Roma, le PSG est encore plus fort que la saison dernière...

« Ils ont une équipe bien meilleure cette saison que la saison dernière. On n’a pas les mêmes ambitions, pas le même budget. Eux sont bâtis pour gagner la Ligue des champions, nous pour terminer dans les quatre premiers en Ligue 1. Mais on fera tout pour se montrer à la hauteur. Il faudra afficher de la solidarité, un état d’esprit hors du commun et bien utiliser le ballon quand on le récupérera. Il faudra aussi se lâcher sur le plan psychologique. Il faudra que tout le monde soit à 120%. Ce qui est sûr c’est qu’ils sont plus forts que nous mais ce ne sont pas toujours les plus forts qui gagnent en football...», a ajouté un Rudi Garcia qui se rappelle qu’il avait su faire déjouer le PSG pour son premier match contre Paris au Parc, avec un 0-0 bien cadenassé jusqu’au bout.