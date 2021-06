OM : Gerson va signer, avec une belle surprise

Dans : OM.

D'ici la fin du week-end, Gerson doit être la première recrue estivale de l'OM. Pour un montant important, mais pas aussi fou qu'annoncé dernièrement.

Parmi les nombreuses cibles de l’Olympique de Marseille cet été, Gerson est de loin le dossier le plus avancé. Les discussions avec le joueur ont déjà débouché sur un accord, même si le milieu de terrain brésilien prend son temps, lui qui rêve de continuer l’aventure en Copa Libertadores avec Flamengo. Mais sur le principe, son transfert ne fait plus vraiment l’ombre d’un doute, et RMC confirme ce vendredi après-midi que tout est bouclé entre les deux clubs. Responsable du football sur la radio sportive, Mohamed Bouhafsi affirme même que le montant du transfert serait bien en-deca des 30 ME bonus compris annoncés ces derniers temps par la presse brésilienne, qui évoquait 25 ME en cash et 5 ME en bonus ajustables.

Une preuve que Pablo Longoria ne dilapide pas non plus l’argent par les fenêtres, malgré sa volonté de faire plaisir à son entraineur Jorge Sampaoli, qui ne cache pas son envie de faire venir Gerson. Ce dernier signerait alors un contrat de cinq ans en faveur de l’OM, pour sa deuxième expérience en Europe après un passage mitigé en Série A. Le deal devrait en tout cas être finalisé d’ici à ce week-end, même si le club provençal négocie tout jusqu’au bout, et notamment la disponibilité du milieu de terrain, désireux de jouer à Marseille mais aussi de vivre jusqu’au bout sa saison avec le club de Rio de Janeiro.