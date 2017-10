OM : Un deuil a obligé Luiz Gustavo à un aller-retour express au Brésil

Dans : OM, Ligue 1.

Héros du match OM-PSG, Luiz Gustavo a rendu fou de joie les supporters marseillais dimanche dernier au Vélodrome, mais malheureusement le joueur brésilien n'avait pas réellement le coeur à célébrer le nul décroché par l'Olympique de Marseille. En effet, le milieu de terrain, qui a déjà perdu sa maman alors qu'il n'avait que 16 ans, a eu la douleur de perdre sa grand-mère, qui forcément avait une grande place dans son coeur.

Luiz Gustavo a donc fait un aller-retour express cette semaine au Brésil afin d'assister aux obsèques de sa grand-mère. Un voyage forcément très émouvant pour le joueur de l'OM, lequel doit en plus encaisser la fatigue et se remettre d'un double vol de 12 heures. Mais Luiz Gustavo tient à jouer ce dimanche contre le LOSC, et ce sera le cas. Face à Lille, le milieu de terrain aura à coeur de briller, mais il devra également se montrer prudent, puisqu'en cas de carton jaune il sera suspendu contre Bordeaux.