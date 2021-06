OM : Un départ surprise prend forme au mercato

Dans : OM.

Très peu utilisé par Jorge Sampaoli, le défenseur marseillais Lucas Perrin pourrait quitter l’OM lors du mercato estival.

Pour l’heure, il est très difficile d’imaginer à quoi va ressembler la défense de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Et pour cause, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara sont sur le départ tandis que Leonardo Balerdi, prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund, n’a pas fait l’objet d’un accord entre l’OM et le BVB. Dans le sens des arrivées, David Luiz est pisté mais la priorité se nomme Luan Peres, le solide défenseur du FC Santos. Dans ce secteur de jeu, un mouvement inattendu pourrait être officialisé dans les prochains jours, il s’agit du départ de Lucas Perrin, que personne n’avait vraiment vu venir à Marseille.

Perrin vers la Bulgarie ?

Remplaçant et rien d’autre aux yeux de Jorge Sampaoli, le minot formé à Marseille faisait néanmoins office de second couteau fiable et irréprochable pour le technicien argentin. Il semblerait que Lucas Perrin ne se contente plus de ce rôle et souhaite grappiller du temps de jeu. Selon les informations obtenues par le compte Twitter @futbolbulgaro, un transfert du côté de Ludogorets en Bulgarie est à l’étude. L’information est à prendre avec d’autant plus de sérieux qu’il semblerait que Lucas Perrin n’était pas présent à l’entraînement de l’Olympique de Marseille ce mercredi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Il y a six mois, un transfert de Lucas Perrin en Bulgarie avait déjà été évoqué, mais le natif de Marseille avait finalement fait le choix de terminer la saison dans son club de cœur. Il semblerait qu’il ne soit pas prêt à repartir pour une saison complète sur le banc. Un nouveau départ que Pablo Longoria devra combler numériquement, à moins qu’un jeune du centre de formation ne soit promu avec l’équipe première dans les semaines à venir.