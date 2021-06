OM : Accord pour Luan Peres, le prix dévoilé

Dans : OM.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’OM tient peut-être son renfort tant attendu avec Luan Peres.

Le dossier Leonardo Balerdi ayant été mis en stand-by en raison du prix trop élevé réclamé par le Borussia Dortmund, l’Olympique de Marseille a approfondi une autre piste en défense centrale au cours des derniers jours. Celle-ci est en passe de se finaliser, selon les informations obtenues par la branche brésilienne d’ESPN. Le média affirme que l’OM et le FC Santos sont tombés d’accord pour le transfert de Luan Peres, défenseur central de 26 ans ardemment désiré par Jorge Sampaoli. Ces derniers jours, le prix de 8 ME était évoqué au Brésil pour le transfert de Luan Peres à Marseille mais en réalité, le coût de l’opération serait inférieure.

En effet, l’accord entre l’OM et le FC Santos se situe plutôt à hauteur de 4,5 ME, une bonne opération pour Marseille qui est en passe de se renforcer à moindre coût avec un joueur décrit comme relativement fiable en Amérique du Sud. Dans le détail, le FC Santos va récupérer 70 % de la somme payée par Marseille tandis que 30 % iront au Club de Bruges, où Luan Peres a évolué de 2018 à 2019. Ces deux dernières années, le défenseur central droitier a disputé 51 matchs sous les couleurs du FC Santos, où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille le recrute pour occuper un rôle de joueur majeur en défense au côté d’Alvaro Gonzalez, ou si l’éventuel recrutement d’un joueur comme Saliba ou Balerdi pourrait le pousser sur le banc. Quoi qu’il arrive, il s’agit d’un renfort bienvenu pour Marseille à un poste où les solutions ne sont pas légion pour Jorge Sampaoli. Si le deal se confirme, Luan Peres deviendra la troisième recrue estivale de l’OM après Konrad de la Fuente et Gerson.