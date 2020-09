OM : Alvaro n'est pas raciste, Marseille applaudit

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a communiqué suite à l'annonce par la LFP que Neymar et Alvaro n'étaient pas sanctionnés, faute d'avoir des preuves, suite à PSG-OM.

C'est à travers un communiqué de presse que le club phocéen s'est réjoui ce mercredi soir d'apprendre que son défenseur espagnol ne ferait l'objet d'une sanction alors que Neymar l'avait accusé d'avoir tenu des propos racistes lors du récent Paris-Marseille. « L’Olympique de Marseille se satisfait de la décision rendue ce soir par la commission de discipline s’agissant d’Alvaro Gonzalez. Alvaro n’est pas raciste, toute accusation portée à son encontre sur ce sujet est injuste et infondée. L’Olympique de Marseille est et restera le club de l’antiracisme, combat qu’il mène avec ses supporters, depuis toujours et sans relâche, au sein du stade et en dehors », indique l'OM. On attend désormais le communiqué du PSG sur le même thème.