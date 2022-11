OM : Un départ surprise en attaque au mercato ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM va enregistrer au moins un gros départ durant le mercato hivernal avec le transfert attendu de Gerson à Flamengo.

L’accord n’est pas encore total entre l’Olympique de Marseille et Flamengo mais à moins d’une grosse surprise, l’international brésilien va quitter la Provence cet hiver. Un an et demi après son transfert en provenance de Flamengo pour une vingtaine de millions d’euros, Gerson rentre chez lui. Une perte pour l’effectif olympien, qui voit s’en aller un joueur majeur de la saison dernière sous Jorge Sampaoli, mais qui n’avait plus sa place aux yeux du nouveau coach Igor Tudor. Un autre joueur est dans une situation similaire bien que moins radicale : Cengiz Ünder. Lui aussi indiscutable l’an passé, il n’est pas placardisé cette saison au contraire de Gerson. Le Turc bénéficie néanmoins d’un temps de jeu plus réduit, notamment en raison d’une concurrence plus accrue dans ce secteur de jeu avec l’arrivée par exemple d’Alexis Sanchez.

Un départ à l'étude pour Cengiz Ünder ?

C’est ainsi que selon la presse turque, un départ de Cengiz Ünder lors du mercato hivernal n’est pas totalement à exclure même si on imagine mal Pablo Longoria se séparer de son milieu offensif après le départ de Gerson et la grave blessure au genou d’Amine Harit. « Ces derniers temps, les journaux ont fait état d'un retour au pays. On a parlé d'un prêt à Galatasaray, mais je ne pense pas que Cengiz souhaite revenir en Turquie. Par contre, je ne serais pas surpris de voir des rumeurs en provenance d'Italie. Ses performances avec la sélection ne passent pas inaperçues » estime le spécialiste du football turc Atakan Anil, interrogé par Le Phocéen, avant de conclure. « Ici, on ne comprend pas pourquoi il est remplaçant à l'OM, parce qu'il est vraiment au top de son art avec l'équipe nationale. Il est largement le meilleur joueur de la sélection avec Hakan Çalhanoğlu, et quand on voit les matches de l'OM, on se dit qu'il aurait largement sa place ». Reste maintenant à voir si Igor Tudor s’en rendra lui aussi compte ou s’il ne retiendra finalement pas Cengiz Ünder en cas de belle proposition lors du mercato d’hiver.