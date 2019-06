OM : Un départ surprise de Payet ? Bielsa le veut à Leeds

Dans : OM, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Même s’il n’a passé qu’une seule saison du côté de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa a laissé un souvenir impérissable.

Sauf que quatre ans après son départ du club phocéen, l’entraîneur argentin pourrait bien de nouveau être lié à l’OM. Passé tout proche d’une montée en Premier League avec Leeds United, où il a échoué en demi-finale des play-offs de la Championship, El Loco veut recruter du lourd en vue de la saison prochaine. Et selon Sky Sports, le technicien de 63 ans s’intéresse de près à un Marseillais : Dimitri Payet.

Également courtisé par Everton et West Bromwich Albion en Angleterre, le joueur de 32 ans serait cependant hors de portée, à cause de son gros salaire, même pour un club britannique. Autant dire que Payet est bien parti pour rester à Marseille, surtout qu'il a quitté la PL, et West Ham, par la petite porte en 2017. A moins que le Réunionnais tente l'incroyable pari de rejoindre un entraineur qui l'avait littéralement transformé en 2014-2015, dans ce qui reste probablement la meilleure saison de sa carrière.