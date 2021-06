OM : Une offre tombe pour Caleta-Car, c'est faiblard

Dans : OM.

Tout proche de signer à Liverpool lors du dernier mercato hivernal, Duje Caleta-Car pourrait bien finir sa course dans un autre club de Premier League cet été.

Pour l’instant, le mercato n’est pas vraiment la priorité de Duje Caleta-Car. En pleine préparation pour l’Euro 2021 avec la Croatie, le défenseur central va faire son maximum pour amener son pays aussi loin qu’à la Coupe du Monde 2018, soit jusqu’en finale. Après, au mois de juillet, il sera l’heure de prendre une décision par rapport à son avenir. Débarqué à Marseille en provenance du RB Salzbourg contre un chèque de 19 millions d’euros il y a trois ans, le joueur de 24 ans a envie de relever un nouveau challenge. Toujours attiré par le championnat anglais, Caleta-Car pourrait réaliser son rêve la saison prochaine. Puisqu’après avoir été à deux doigts de signer à Liverpool en janvier dernier, l'international croate se retrouve dans le viseur de West Ham.

West Ham pose 15 ME, Longoria va demander plus

En effet, selon les informations de The Athletic, le club londonien envisage de passer à l’offensive pour Caleta-Car. Une offre de 15 millions d’euros serait d’ailleurs en préparation à West Ham, qui espère valider la signature du défenseur « très bientôt ». Mais si les dirigeants anglais veulent répondre aux attentes de David Moyes, qui souhaite recruter un défenseur central du profil du Phocéen, les Hammers vont probablement devoir offrir plus d’argent à l’OM. Vu qu’il y a encore quelques mois, Marseille demandait 30 ME pour lâcher son vice-champion du monde. Sachant que le club olympien a besoin d’argent pour financer son mercato, Pablo Longoria sera ouvert à l’idée de vendre Caleta-Car. Mais en réalisant une plus-value par rapport au transfert de base. Autant dire qu’un montant de plus de 20 ME sera espéré par la direction sportive de l’OM. À West Ham de s’aligner !