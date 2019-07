OM : Un défenseur de la CAN à 4 ME, un agent mouille Marseille

Dans : OM, CAN 2019, Mercato.

L’Olympique de Marseille n’a pas beaucoup avancé en cette première partie de marché des transferts.

L’acquisition de Gonzalez permet d’ajouter de l’expérience à une défense centrale qui s’est subitement dépeuplée. Au point de devoir encore faire venir un joueur dans ce secteur de jeu. C’est une possibilité étudiée par les dirigeants marseillais selon l’agent de Yassine Meriah. Miki Boraoui, qui représente les intérêts du défenseur central international tunisien, a ainsi glissé le nom de l’OM quand il a été interrogé sur l’avenir de son poulain par Calcio Napoli24.

« Je vais rencontrer Naples bientôt pour Yassine Meriah. C’est un défenseur tunisien de l’Olympiakos, c’est une piste chaude, on n’est pas loin d’un accord. C’est une négociation proche d’être conclue. Le prix du transfert devrait se situer aux alentours de 4 ME. Il n’y a pas d’autres clubs italiens sur le coup, mais en France il y a l’OM et deux club en Premier League », a livré l’agent du joueur qui évoluait jusqu’à présent en Grèce, et se cherche un nouveau point de chute pour cet été. Un profil qui correspond en tout cas aux volontés des dirigeants de l’OM, qui ont toutefois déjà recruté dans ce domaine, et comptent toujours officiellement Adil Rami dans leur effectif pour le moment.