OM ‍: Domenech redonne le sourire à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré une prestation assez décevante dans l’ensemble, l’OM n’a pas dit adieu à ses espoirs de qualifications en s’inclinant seulement 2-1 au match aller sur la pelouse du Benfica Lisbonne.

Le match retour au Vélodrome jeudi prochain s’annonce bouillant et pour l’Olympique de Marseille, il existe un réel espoir de se qualifier en demi-finale de l’Europa League. Malgré de multiples absences et une prestation d’ensemble assez décevante, l’équipe de Jean-Louis Gasset n’a pas hypothéqué ses chances de qualification. Le but inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang a redonné l’espoir à tout un club et il ne faudra gagner que d’un but au Vélodrome pour accrocher les prolongations.

Raymond Domenech en est convaincu, Marseille a tout pour renverser Benfica et accéder au dernier carré de l’Europa League. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a insisté sur les excellentes prestations réalisées par l’OM en Europa League au Vélodrome contre le Shaktar Donetsk ou encore Villarreal pour appuyer son argumentaire et faire des coéquipiers de Pau Lopez le favori de ce match retour.

« L’OM doit prendre les exemples des matchs contre Villarreal ou le Shaktar pour se qualifier. Sur ces matchs, il s’est passé quelque chose. Il faut se remettre dans ces conditions et dans cet état d’esprit en se disant que Benfica n’est pas plus fort que les autres équipes déjà battues, voire inférieur à Villarreal. Sur ce match aller contre Benfica, je trouve que l’OM a eu des boulevards, de gros espaces alors que face à Villarreal à l’extérieur, c’était compliqué de jouer et de ressortir. C’était pareil lors du match entre Benfica et Toulouse. L’OM doit vraiment se rappeler ce qu’ils ont fait de bien, c’est le boulot de l’entraîneur, montrer à ses joueurs ce qu’ils savent faire et ce qu’ils doivent remettre en place » a analysé Raymond Domenech, intimement convaincu que Marseille va réaliser l’exploit de se qualifier en demi-finale d’Europa League. Il faudra néanmoins sortir un match référence dans une semaine, dans un Vélodrome bouillant et qui poussera ses joueurs pour terrasser Benfica.