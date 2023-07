De très grands joueurs en route vers l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille s'est offert un nouvel entraîneur et Geoffrey Kondogbia, mais bien évidemment le mercato est loin d'être terminé. L'OM a bien l'intention de frapper fort et de faire venir du lourd au Vélodrome.

Alexis Sanchez n’a pas prolongé son contrat avec Marseille, et forcément les supporters sont déçus, car la signature de la star chilienne avait prouvé que l’OM faisait encore rêver les meilleurs footballeurs de la planète. Cependant, le club phocéen a bien l'intention d'aller chercher une nouvelle fois des joueurs du standing d'Alexis Sanchez, même si forcément dans ce genre de dossier rien n'est simple. Mais, Javier Ribalta l'assure, Marseille travaille sur des pistes excitantes et espère pouvoir concrétiser la venue de joueurs de très haut niveau à l'OM, malgré une concurrence de plus en plus violente sur le marché des transferts.

L'OM vise des joueurs du niveau d'Alexis Sanchez

L'OM rêve de Renan Lodi, il faudra lâcher 20 ME ! https://t.co/KeZlIRWQiX — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2023

Se confiant dans l'émission Les Réservistes, le bras droit de Pablo Longoria est plutôt optimiste, même s'il se veut très prudent, connaissant mieux que quiconque la réalité du marché des transferts version 2023. « Si on va chercher des joueurs du standing d'Alexis Sanchez ? Oui, on cherche toujours à améliorer l’effectif et comme notre effectif est bon, il faut recruter des grands joueurs. Après, on y arrive ou l'on n'y arrive pas. Le mercato a changé, il y a l’Arabie Saoudite et l’Angleterre où les clubs ont beaucoup d’argent. C’est plus difficile qu’avant. Mais, oui, on est en discussion avec des joueurs qui sont de haut niveau. Notre idée, c'est de faire venir un tel joueur, mais cela ne dépend pas que de nous. Cela dépend du mercato, de l’entourage, des agents, mais on fera tout pour améliorer l'effectif et oui on veut de tels joueurs », a prévenu le dirigeant marseillais, qui n'a évidemment pas voulu en dire plus.