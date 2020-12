OM : Un coup foireux et Longoria se fait berner au mercato

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille était proche de s’offrir Joakim Maehle en échange d’un chèque avoisinant les 10 ME.

Pablo Longoria était déterminé à s’offrir l’international danois de La Gantoise afin de combler le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. Un accord de principe avait été trouvé entre les différentes parties, avant que les dirigeants belges n’exigent finalement une surenchère d’environ 3 ME dans les ultimes minutes du mercato estival. Un énorme coup fourré que le directeur sportif espagnol de l’OM avait jugé intolérable, mettant fin aux négociations. Cela étant, l’Olympique de Marseille n’a pas abandonné la piste Joakim Maehle, et compte bien refaire son apparition dans ce dossier au mois de janvier. Malheureusement, il sera peut-être trop tard…

Et pour cause, Sky Italia affirme en cette fin de semaine qu’un accord est proche d’être trouvé entre La Gantoise et l’Atalanta Bergame pour le transfert de Joakim Maehle. Sur le papier, il n’est pas illogique de voir le Danois s’engager à l’Atalanta plutôt qu’à Marseille. Mais une donnée de ce dossier va mettre fou de rage Pablo Longoria, il s’agit de la probable indemnité de transfert dans cette opération. En effet, le média affirme que c’est pour 10 ME cash que La Gantoise pourrait vendre Joakim Maehle à l’Atalanta Bergame, soit précisément la somme offerte par l’Olympique de Marseille cet été avant la brutale surenchère de La Gantoise. Ce dossier bien complexe est donc sur le point de prendre fin, et les dirigeants phocéens n’en garderont pas un bon souvenir. Reste maintenant à voir si d’autres pistes seront activées à ce poste pour Marseille, qui se doit de recruter une doublure à Hiroki Sakaï pour la deuxième partie de saison…