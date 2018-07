OM : Un coup de fil de Raiola, et c'est bouclé pour Balotelli !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Dimanche après-midi, Mario Balotelli s’est rendu au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus afin de rencontrer Jacques-Henri Eyraud.

Une étape importante dans le transfert du buteur italien à l’OM, priorité absolue de Rudi Garcia au mercato. Et si aucun accord n’a été trouvé, les positions du joueur et du club phocéen se sont rapprochées de manière importante selon La Provence. « En termes de durée de contrat, les deux hommes (Raiola et Balotelli) sont en passe d'obtenir ce qu'ils veulent, avec un bail de deux ans, dont les modalités restent à définir (2, ou 1+1). Le tout avec un salaire qui en ferait l'Olympien le mieux payé de l'histoire » explique le quotidien régional.

En ce qui concerne l’indemnité de transfert à payer, l’OM pourrait payer bien moins que la somme qui circule depuis plusieurs semaines. Pour la première fois depuis le début de ce dossier, le chiffre de 7ME est évoqué ! « L'OM et Nice ne sont pas encore en contact, et pour cela, il faut d'abord que Mino Raiola négocie directement avec les dirigeants azuréens le montant du bon de sortie, qui oscillerait entre 7 et 10 millions d'euros ». Par ailleurs, La Provence confirme l'information dévoilée par RMC dimanche : l'OGC Nice ne s'opposera pas au transfert de Mario Balotelli. En interne la semaine dernière, l'éventualité de retenir le joueur ou d'augmenter sa clause libératoire a été évoquée. Mais ce ne sera finalement pas le cas. L'Italien, qui a rencontré Dimitri Payet et Rudi Garcia dimanche, est donc tout proche de l'OM. Il ne manque plus que l'appel de Mino Raiola à Jean-Pierre Rivère pour finaliser la transaction...