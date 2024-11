OM ‍: Un consultant annonce la mort du projet De Zerbi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Incapable de gagner à domicile, l’OM est en revanche intraitable à l’extérieur. Malgré la victoire à Lens samedi, l’équipe de Roberto De Zerbi n’a pas convaincu tous les observateurs.

Cette saison, il y a indiscutablement un OM à domicile et un OM à l’extérieur. Dans son enceinte du Vélodrome, l’équipe de Roberto De Zerbi est la 17e de Ligue 1 avec seulement quatre points. Un bilan catastrophique qui tranche avec celui affiché par les coéquipiers de Mason Greenwood à l’extérieur puisque Marseille est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 1 loin de ses bases. Une anomalie qui démontre surtout que l’OM peine à installer son style, et que pour l’instant, c’est surtout en jouant en transition à l’extérieur que Roberto De Zerbi grappille des points. Rien de rassurant finalement aux yeux de Marc Libbra, lequel s’est montré extrêmement pessimiste sur le projet de jeu de l’entraîneur italien.

A tel point que selon lui, l’ex-entraîneur de Brighton n’arrivera pas à faire jouer son équipe comme il le voudrait. « Est-ce qu’aujourd’hui l’OM assoit sa domination ? Non. Est-ce qu’ils sont capables de faire la différence dans les moments clés ? Non. C’est toujours par à-coup, par moment. Ils n’ont pas d’identité. Ca fait 12 journées qu’il est avec son équipe, avec son effectif. Je pense que ce qu’il essaie de mettre en place, ça ne marchera pas à l’Olympique de Marseille. Le révélateur, c’est Strasbourg. Là-bas, ils se sont fait marcher dessus car c’est une équipe qui a été les presser très haut » a d'abord lancé Marc Libbra avant de poursuivre.

Marc Libbra très pessimiste pour Roberto De Zerbi

« Et on se rend compte que certains joueurs techniquement ne sont pas capables de garder le ballon. Ils sont dans le dur dans certains matchs. Pour évoluer dans la façon de Guardiola, il faut être très efficace techniquement. A Lens, la première mi-temps n’est pas bonne, si Lens est plus efficace, il y a 2-0 pour Lens à la mi-temps » a exprimé l’ancien attaquant de l’OM au micro de RMC. Une analyse à la fois très cash et inquiétante pour Roberto De Zerbi qui de son côté est toujours convaincu de pouvoir réussir à faire évoluer ses joueurs comme il l’entend. Cela va néanmoins demander encore beaucoup de travail et de patience, notamment face aux blocs bas au Vélodrome, dans des affiches qui ne réussissent pas à l’OM depuis le début de la saison.