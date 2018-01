OM : Un club hésite à faire l'offre qui pourrait tout changer au mercato

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Bonne surprise de l’OM cette saison au poste de latéral droit, Bouna Sarr voit ses performances être remarquées en ce mois de mercato.

L’ancien messin est en effet dans le viseur de Leicester, même si Claude Puel n’a pas voulu commenter ces « spéculations » quand il a été interrogé sur l’intérêt de son club pour le défenseur marseillais. Mais selon Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe, il y a bien déjà eu deux offres pour le Guinéen. La dernière est montée à 5 ME tout de même, mais l’OM n’y a pas répondu favorablement.

Une troisième et dernière attaque est possible, pour un montant encore supérieur, mais le suiveur de la formation provençale annonce que les Foxes hésitent franchement à aller plus haut pour faire venir un joueur qui avait rejoint l’OM lors de l’été 2015 contre la somme de 2 ME. Le club anglais devrait attendre quelques jours avant de se décider à passer à l’action, ou pas, même si les dirigeants marseillais se sont pour le moment montrés fermes dans ce dossier. Il faut dire qu’un départ de Bouna Sarr fragiliserait énormément ce côté droit, où Hiroki Sakai a déjà passé une bonne partie de ces derniers mois sans véritable doublure.