OM : Un CDD de 6 mois pour Balotelli, Di Meco crie au génie

Après des mois de discussions et de négociations, l’Olympique de Marseille a enfin trouvé un accord avec Mario Balotelli, lequel va s’engager pour six mois dans les prochaines heures. Une arrivée très commentée, et qui divise aussi bien les supporters que les observateurs. Régulièrement critique à l’égard de la direction marseillaise, Eric Di Meco a évidemment donné son avis sur le sujet. Et à la surprise générale, l’ancien défenseur de l’OM a plutôt félicité Jacques-Henri Eyraud pour sa gestion de l’événement, et notamment pour la durée du contrat. En effet, le consultant de RMC Sport estime que ce bail de six mois est tout bénéfique pour le club olympien. Il s’explique…

« Au début, je ne comprenais pas pourquoi l’OM s’était remis sur un joueur qui nous a fait la danse du ventre et qui nous a plombé le mercato d’été. Au niveau de la communication, c’était moyen. Bon finalement, il signe. Pourquoi pas après tout. C’est un pari, personne n’est capable de dire s’il va être bon ou mauvais. Dans sa carrière, il n’a jamais fait de saison complète. Il a eu des pics en haut, des pics en bas… Le truc judicieux, c’est la durée du contrat. Car lui va être obligé de se bouger pour se mettre en valeur, et Marseille limite les risques en cas de mauvaises performances sportives » a expliqué Eric Di Meco, qui pense que le buteur de 28 ans sera dans l’obligation de briller pour signer un gros contrat ailleurs l’été prochain. Et en attendant, c’est l’OM qui va en profiter.