OM : Marseille sans Coupe d'Europe, Garcia reconnaît l'échec

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraîneur de l’OM, après la grosse défaite contre l’OL (0-3) et la non-qualification pour la Coupe d'Europe : « Déception... Le mot est faible ! On fera attention de ne pas en dire trop sous le coup de la frustration. On va juste féliciter les Lyonnais pour leur joli match. On ne va pas parler d’autres choses. Il faut faire une analyse à froid. Mais effectivement, après cette lourde défaite, on est sûrs de ne pas être européens à la fin de cette saison… C’est un échec, c’est évident. On ne va pas développer plus que cela, on aura bien le temps de le faire après… ».