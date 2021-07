OM : Un cas de covid détecté à Marseille

Dans : OM.

A quelques heures du match amical contre l'AS Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille annonce avoir un joueur positif au covid19 et un cas contact dans son effectif.

L'OM a dévoilé ce mercredi la liste des joueurs convoqués pour disputer dans la soirée un match de préparation contre l'ASSE. Dans cette liste, deux joueurs sont absents, Kamara et Caleta-Car. Et dans la foulée, le club phocéen a officialisé la présence dans son vestiaire d'un joueur ayant subi un contrôle positif au coronavirus. « L’Olympique de Marseille annonce la détection d’un cas de Covid-19 et d’un cas contact au sein de son effectif professionnel. Le club a mis en œuvre la procédure d’isolement en vigueur », a indiqué l'OM, qui n'a pas dévoilé l'identité des joueurs concernés.