OM : Un buteur est réclamé d'urgence au mercato d'hiver de l'OM !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Dimanche face au Paris Saint-Germain, Rudi Garcia a lancé un message fort à ses dirigeants en ne titularisant aucun avant-centre de métier.

En effet, Kostas Mitroglou et Valère Germain ont débuté la rencontre sur le banc puisque c’est Dimitri Payet qui a occupé durant plus d’une heure le rôle de numéro neuf, sans une grande réussite. Un terrible désaveu de la part du coach olympien, qui ne possède pas d’attaquant axial capable de faire la différence dans les grands matchs. Et cela est un très gros problème selon Marc Libbra, pour qui l’OM doit impérativement redresser le tir dès le mercato hivernal.

« Si Rudi Garcia considère qu'il ne possède pas dans son effectif de joueurs capables d'occuper le poste d'avant-centre, alors oui, bien sûr, l'OM doit en recruter un. C'est vital. Regardez Lyon qui galère face à Angers. Ils s'en sortent parce qu'ils ont Memphis Depay ou Dembélé qui font la différence. Même des clubs comme Nantes ou Montpellier possèdent des Sala ou des Delort pour mettre les ballons au fond. Alors, évidemment, un neuf ça coûte cher, surtout pour un club comme l'OM. Mais, avait-on vraiment besoin de mettre 30 millions sur Strootman ? On nous dit que Balotelli nous a plantés, mais n'y avait-il que Balotelli sur le marché ? » a expliqué l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, interrogé par Le Phocéen. Sauf que les dirigeants marseillais auront bien du mal à se convaincre d’acheter un buteur s'ils n'ont pas d'offre pour vendre Germain ou Mitroglou. Toutes les cartes ne sont donc plus entre les mains de l’état-major olympien, et c’est bien le problème.