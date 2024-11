OM ‍: Un attaquant viré par De Zerbi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté à Dunkerque la saison dernière, François-Régis Mughe a fait son retour à l’OM, où Roberto De Zerbi ne l’a pas utilisé une seule fois depuis le début de la saison. Un départ cet hiver semble inéluctable.

En quête de temps de jeu l’hiver dernier, François-Régis Mughe pensait définitivement lancer sa carrière avec un prêt du côté de Dunkerque. Malheureusement pour lui, l’international camerounais n’a disputé que cinq matchs en Ligue 2, ce qui ne lui a pas vraiment permis de revenir à l’OM en position de force. Le buteur de 21 ans espérait toutefois profiter des départs de Ndiaye, Sarr ou encore Aubameyang pour se faire une petite place dans la rotation des attaquants cette saison à l’Olympique de Marseille.

Ce n’est pas du tout le cas, Roberto De Zerbi ne l’ayant convié à aucun match depuis le début de la saison. Avec Wahi, Maupay, Greenwood ou encore Luis Henrique et Rowe, la concurrence est bien trop élevée à Marseille et François-Régis Mughe l’a compris puisque selon Africa Foot, son départ lors du prochain mercato hivernal ne fait plus aucun doute. « François Régis Mughe aurait été informé par l’OM que Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui pour cette saison. Les agents du joueur seraient aussi au courant et chercheraient un nouveau challenge pour le jeune ailier » indiquent nos confrères du site spécialisé.

Mughe vers la Suisse ?

Reste maintenant à trouver un nouveau projet sportif pour Mughe, lequel pourrait rebondir du côté de la Suisse puisque deux clubs s’y intéressent de près, à savoir le FC Lugano ainsi que Sion. Le premier club cité serait même enclin à proposer un prêt avec option d’achat, une solution qui conviendrait parfaitement à l’OM dans l’optique de récupérer une petite indemnité de transfert l’été prochain. Ce départ ne fera en tout cas pas pleurer Roberto De Zerbi, suffisamment pourvu dans le secteur offensif et qui ne comptait pas faire appel à Mughe d’ici la fin de la saison.