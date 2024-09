Le mercato de l’OM a même bluffé les Anglais

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Dans un contexte a priori défavorable, l’Olympique de Marseille a réussi un recrutement impressionnant. La métamorphose de l’effectif marseillais ne passe pas inaperçu, et notamment en Angleterre où la presse voit désormais un sérieux concurrent pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Pablo Longoria s’est encore surpassé. Connu pour ses compétences sur le marché des transferts, le président de l’Olympique de Marseille, épaulé par son conseiller Medhi Benatia, a réussi l’impossible cet été. Ce mercato s’annonçait pourtant difficile dans la mesure où le club phocéen ne pouvait pas utiliser une compétition européenne pour faire saliver les joueurs ciblés. Rappelons également que la direction olympienne était contrainte de réduire la marge salariale. Cela n’a pas empêché les Marseillais d’effectuer un recrutement également applaudi en Angleterre.

L'OM observé en Angleterre

En effet, le Daily Mail a écrit un article élogieux sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Nos confrères reviennent évidemment sur la récente signature d’Adrien Rabiot. Et pour cause, le milieu français a longtemps été annoncé en Premier League ces dernières années, surtout du côté de Manchester United. Le média local ne s’attendait pas à voir le pensionnaire du Vélodrome l’attirer libre, dans un effectif déjà renforcé par la venue de Mason Greenwood, une autre attraction pour les Anglais. L’ailier banni outre-Manche reste suivi par ses compatriotes qui ont remarqué ses débuts étincelants en Ligue 1 (5 buts et 1 passe décisive en 4 matchs).

Mason Greenwood wins Marseille's player of the month award for August after making flying start in France following Man United summer exit https://t.co/X7mLkmhqhZ — Mail Sport (@MailSport) September 11, 2024

Pour le Daily Mail, l’ancien Red Devil a fait en sorte que les médias français parlent davantage de ses prestations que de son passé judiciaire. De quoi bluffer le Daily Mail qui observe aussi d’autres joueurs recrutés en Angleterre, à savoir Jonathan Rowe, Neal Maupay et Pierre-Emile Hojbjerg, destiné à former un redoutable duo avec Adrien Rabiot dans l’entrejeu. Enfin, l’arrivée Roberto De Zerbi, ancien coach de Brighton, étonne également la presse britannique qui voit donc l’Olympique de Marseille comme une sérieuse menace pour le Paris Saint-Germain.