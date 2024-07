OM ‍: Un attaquant pour 30 ME, c'est une surprise totale ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM n'a toujours pas trouvé un avant-centre pour prendre la place laissée vacante par Pierre-Emerick Aubameyang. Suiveur régulier du club phocéen, Jean-Charles de Bono a une idée originale au mercato.

Les années se suivent et se ressemblent pour l'OM. Les Phocéens ont encore besoin de trouver un avant-centre sur le marché des transferts. Alexis Sanchez a fait un bon travail il y a deux ans mais il est parti à l'Inter l'été suivant. Son remplaçant Pierre-Emerick Aubameyang a réussi l'exploit d'être plus impressionnant que lui la saison passée avec 30 réalisations toutes compétitions confondues. Toutefois, le Gabonais a lui aussi quitté Marseille après une petite saison pour céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Dénicher un joueur aussi efficace qu'Aubameyang ne sera pas évident alors que les pistes se refroidissent les unes après les autres.

Elye Wahi, le bon plan de l'OM en Ligue 1 ?

Longtemps en bonne voie, le recrutement d'Alexis Sanchez est dans l'impasse. Le Chilien est plus proche d'un retour à l'Udinese qu'à l'OM. Le dossier Eddie Nketiah est mieux embarqué mais il traîne lui aussi en longueur. Et si l'OM misait un peu sur la Ligue 1 pour trouver son bonheur ? Certains buteurs veulent changer d'air cet été comme le Canadien du LOSC Jonathan David. Consultant pour le site Football Club de Marseille, l'ancien joueur phocéen Jean-Charles de Bono mise lui sur un autre attaquant du Nord : Elye Wahi. Il serait même prêt à casser sa tirelire pour le Lensois.

« Pour moi, un très bon attaquant qui est dans le championnat de France entre 30 et 40 millions d’euros, c’est Wahi. Je m’excuse mais il est à Lens… Je serais plus sur un Wahi que sur un David ! Ce n'est pas parce qu’il n’a pas prouvé à Lens, qu’il ne peut pas prouver ici. […] Si demain il te met 30 buts, tu vas voir si les supporters se souviendront de ses propos... », a t-il indiqué, faisant référence aux propos de Wahi sur son attachement personnel au PSG. Reste que l'ancien montpelliérain a quand même marqué 9 fois en L1 pour sa première saison au RC Lens, laquelle avait été jugée très moyenne par les supporters artésiens. A 21 ans, Wahi aurait tout du transfert intelligent et ambitieux pour l'Olympique de Marseille.