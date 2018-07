OM : Un attaquant bien nommé tout proche de signer ?

Dans : OM, Mercato.

Parmi les postes à renforcer cet été à l’OM, se trouve celui d’homme de couloir offensif afin de concurrencer notamment Lucas Ocampos.

Selon le spécialiste italien du mercato Alfredo Pedulla, le club olympien est tout proche de trouver son bonheur en Mahmoud Hassan. Récemment vu avec l’Egypte à la Coupe du monde, celui que l’on surnomme « Trezeguet » était jusqu’à présent en négociations avancées avec Parme, qui revient en Serie A. Mais l’attaquant de Kasimpasa, où il lui reste deux ans de contrat, devrait tout de même changer de club cet été.

Selon Alfredo Pedulla, l’OM se retrouve désormais en pôle position pour le récupérer après l’échec de son transfert à Parme. L’offre marseillais n’a pas été révélée, mais les recruteurs olympiens ont pu être séduits par celui qui reste l’un des talents égyptiens les plus appréciés, et sort d’une saison correcte avec le club turc, alors qu’il n’a que 23 ans. En ce qui concerne son indemnité de transfert, cela serait vite réglé puisque le joueur possède une clause libératoire à 5 ME, et qu’il y a peu de chances que Kasimpasa accepte de le libérer contre une somme inférieure.