OM ‍: Un attaquant à un but, Longoria le vire en janvier

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Très décevant, Iliman Ndiaye traverse sa première partie de saison tel un fantôme, avec un seul but marqué, pas malheureux contre Monaco, et un statut de remplaçant. Conscient de l'intérêt des clubs anglais pour son retour, Pablo Longoria dira oui à son départ de l'OM.

Désormais habitué au banc de touche, Iliman Ndiaye n’a pas encore trouvé son rythme à l’OM. Le joueur qui avait fait le forcing pour quitter Sheffield United afin de rejoindre son club de coeur l’été dernier devait être le trublion de l’attaque marseillais, mais ce n’est clairement pas le cas. Avec un seul but marqué depuis le début de la saison, le Sénégalais déçoit. Gennaro Gattuso lui offre une confiance très modérée, et l’utilise simplement en sortie de banc pour la fin des match, à l’image de son entrée pour la dernière demi-heure du match face à Clermont ce dimanche. Une situation qui pourrait bien provoquer son départ cet hiver, avec un retour vers l’Angleterre.

Acheté 18 ME, vendu combien ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Et le premier club intéressé serait assez bluffant, puisque Sheffield United est bien ouvert à son retour, mais peut-être pas aux mêmes conditions. En tout cas, selon The Sun, les Blades aimeraient récupérer leur ancien joueur, qu’ils ont vendu pour 18 millions d’euros cet été. Crystal Palace est aussi intéressé, tout comme West Ham et Newcastle qui suivent ce dossier. Un engouement certain qui a déjà obtenu une réponse favorable de la part de l’OM.

En effet, le journal anglais l’assure, Pablo Longoria ne s’opposera pas à un transfert de son attaquant, malgré son arrivée récente et son attachement clamé à la cité phocéenne. S’il y trouve son compte, le président de l’OM validera son départ même s’il sera difficile de retrouver 22 millions d’euros avec des performances aussi timorées de la part de Ndiaye. Le fait qu’il parte cet hiver à la Coupe d’Afrique des Nations très probablement ne le rendra pas beaucoup plus attractif en cas de gros besoin d’un club anglais, mais la porte est clairement ouverte à un départ.