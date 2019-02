OM : Un atout à 14ME par an pour garder Balotelli à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Les supporters sont comme tout le monde, il est plus dur de dépenser 75 euros où même plus pour acheter le maillot et les équipements d'un club dont les résultats sont mitigés, et ceux de Marseille ne font pas exception. Equipementier de l'OM depuis cette saison, où elle a remplacé Adidas, la marque Puma attendait que ses ventes décollent, les performances récentes n'étant pas celles attendues. Mais grâce à Mario Balotelli, que Puma a également sous contrat à titre personnel, on a retrouve le sourire du côté de la firme allemande. Non seulement, l'attaquant italien a relancé sportivement l'Olympique de Marseille, mais il a également permis aux ventes de maillots de décoller.

Et dans Sud-Ouest, un responsable de Puma se réjouit de ce renouveau. « La signature de Mario Balotelli a un véritable impact sur les ventes de maillots. L’OM et Balotelli, ces deux icônes étaient faites l’une pour l’autre, la folie de Mario, de l’OM, l’amour du foot », confie Benoît Ménard, directeur marketing de Puma France. Autrement dit, l'équipementier, sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2023, moyennant un montant estimé à 14ME par saison, va probablement peser dans les négociations à venir entre Mario Balotelli et Jacques-Henri Eyraud pour garder l'attaquant italien plus longtemps à l'OM.