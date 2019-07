OM : Un ancien capitaine de l'OL ciblé au mercato !

Dans : OM, Mercato, OL, Serie A.

Peu convaincant avec l’AS Roma, rarement utilisé par le FC Séville où il a été prêté cette saison, Maxime Gonalons ne parvient pas à voir sa carrière décoller depuis son départ de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain est souvent embêté par des pépins physiques plus ou moins graves, et va une nouvelle fois chercher à se relancer cet été. Le club romain, avec qui il a encore deux ans de contrat, cherche à s’en séparer et à faire rentrer quelques millions d’euros afin d’aider au recrutement jugé nécessaire de trois éléments. Selon Il Messaggero, l’Olympique de Marseille s’intéresse à la situation de l’ancien capitaine de l’OL, pour un bon plan à un prix intéressant.

Si l’idée a du sens, étant donné l’expérience de l’international français et le fait que son passé lyonnais semble désormais lointain, l’OM ne déclenchera cette opération qu’en cas de départ majeur à ce poste. Ceux de Luiz Gustavo ou Kevin Strootman ne sont clairement pas à l’ordre du jour, en dépit de la volonté des dirigeants d’alléger leur masse salariale. Une idée qui pourrait donc refaire surface dans le courant du mois d’août, sachant que Gonalons ne croule pas non plus sous les propositions à l’heure actuelle. Sa valeur est estimée à 4 ME, soit 1 ME de moins que le montant de son transfert de Lyon à la Roma en 2017.