OM ‍: Un an et ça vire, la méthode Longoria révélée

Depuis son intronisation en tant que président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a réalisé de nombreux mouvements dans le sens des arrivées. Avec un constat implacable, la durée de vie moyenne d’un joueur est relativement limitée sur la Canebière.

Pablo Longoria est comme à son habitude très actif sur le marché des transferts. Depuis son arrivée en tant que président de l’OM en février 2021, le dirigeant espagnol s’est souvent démené pour tenter de construire un effectif taillé pour disputer plusieurs compétitions en même temps. C’est encore le cas cette saison, puisque Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjbjerg ont déjà signé. Cependant, les supporters marseillais peuvent s’interroger sur le temps que passeront tous ces joueurs à Marseille. Le constat dressé par La Provence est sans appel. Sur tous les joueurs recrutés par l’Olympique de Marseille depuis des années, la durée de vie moyenne d’un joueur sur la Canebière n’est que d’un an. Parmi les joueurs qui sont restés six mois, on retrouve Renan Lodi, Cédric Bakambu, Isaak Touré, Jean Onana ou encore Ruslan Malinovskyi.

Longoria, durée de vie moyenne d’un an à Marseille

Outre les joueurs qui ne restent qu’une demi-saison, de nombreux joueurs sont également restés grand maximum une saison. Vitinha, Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou Konrad De La Fuente parmi les joueurs qui appartenaient à l’OM ces dernières années, avec comme point d’orgue le transfert de l’attaquant portugais, acheté 32 millions d’euros à Braga à l’hiver 2023, et vendu au Genoa un an après, en janvier 2024. Pire encore, dans l’effectif actuel, seuls trois sont présents depuis au moins trois saisons : Amine Harit, Pau Lopez et Valentin Rongier, élément le plus ancien de l’effectif olympien, puisqu’il est arrivé à l’été 2019. Ce qui fait une moyenne globale d’un an pour les recrues de Longoria depuis l’été 2021. Un peu de stabilité ne peut que faire du bien à l’OM, qui a en plus connu quatre entraîneurs différents la saison dernière.