Arabie Saoudite ‍: l'OM acheté pour 400 millions avant janvier ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt semble prêt à négocier la vente de l'Olympique de Marseille, même si pour l'instant le millionnaire américain ne montre aucun signe d'urgence à céder son club. Cependant, il en serait autrement dans les coulisses.

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt a dépensé 45 millions d’euros pour racheter l’Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus, et 7 ans plus tard, le Bostonien est toujours en quête d’un premier trophée. Même si les supporters contestent sa gestion, McCourt a tout de même dépensé plusieurs centaines de millions d’euros pour recruter, et le retour sur investissement n’est pas du tout à la hauteur de ses espoirs. De quoi laisser la place aux rumeurs, et c'est évidemment le cas depuis des mois.

Car les affaires sont les affaires, et si les Saoudiens sont aussi déterminés que cela à racheter l’OM, alors ils devront y mettre le prix afin de faire craquer Frank McCourt. Dans son dernier numéro, Le Quotidien du Sport confirme que si rien ne bouge en France, il en va autrement de l’autre côté de l’Atlantique les rendez-vous s’enchaînent entre le clan McCourt et les candidats au rachat de Marseille.

Vente OM : Réunion en série entre McCourt et ses avocats

Le média sportif d'annoncer que tout pourrait subitement s'accélérer dans les prochaines semaines afin que l'officialisation intervienne au moment où le mercato d'hiver commencera. « Nos informations en provenance des Etats-Unis font état des réunions à répétition entre Frank McCourt et ses avocats. Ces dernières années seraient vouées à préparer la cession du club, en posant les conditions de la vente (montant proche de 400 millions d’euros et un minimum de parts conservées par l’Américain). Désormais, tout peut aller très vite pour l’officialisation de la vente. Probablement même avant le mois de janvier », écrit le journaliste du QDS, qui précise que CGA CGM sera bien impliqué dans cette reprise de l'Olympique de Marseille, même si ce sont bien les Saoudiens qui seront à la baguette. Cette théorie est de plus en plus récurrente, même si aucun indice ne permet de croire à l'imminence d'une annonce du côté du clan McCourt. Au point que l'hypothèse d'une manipulation XXL est toujours évoquée par ceux qui pensent que cela est une pure invention.