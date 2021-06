Mercato : Umtiti à l’OM, la rumeur dingue !

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille et le FC Barcelone sont proches d’un accord pour le transfert de Konrad de la Fuente. Un deal qui en appelle d’autres ?

Pablo Longoria tient peut-être sa deuxième recrue du mercato estival. Quelques jours après avoir ficelé un accord définitif avec Flamengo pour le transfert de Gerson, le président de l’OM est sur le point d’enrôler un grand espoir du Barça. En effet, à en croire les informations de Sky Sports, tout est presque bouclé entre Marseille et le club blaugrana pour le transfert de l’ailier gauche Konrad de la Fuente (19 ans), dont le transfert ne devrait pas atteindre 5 ME. L’Américain fait office de leader de l’attaque du Barça B et dans cette optique, son arrivée à l’OM est très attendue. Ce transfert pourrait être suivi d’autres deals avec Barcelone, à en croire le journal Sport.

En effet, dans son édition du jour, le média catalan affirme que Pablo Longoria entretient d’excellentes relations avec Mateu Alemany, le directeur sportif barcelonais. En marge des négociations au sujet de Konrad de la Fuente, les deux dirigeants ont ainsi évoqué la situation d’autres joueurs. Il a notamment été question de Philippe Coutinho, mais les émoluments colossaux de l’international brésilien ont brisé les espoirs, déjà minces à la base, de l’Olympique de Marseille. En revanche, le nom de Samuel Umtiti est sur la table à la surprise générale. A ce poste de défenseur central, l’OM devrait conserver Leonardo Balerdi. Mais les départs de Duje Caleta-Car et de Boubacar Kamara font peu de doute, ce qui signifie que ce secteur de jeu doit encore être renforcé. Avec le champion du monde formé à Lyon, il est clair que Marseille réaliserait un énorme coup, à condition bien sûr que Samuel Umtiti soit enfin épargné par les blessures, ce qui n’est malheureusement pas le cas depuis trois ans. Financièrement, il sera également intéressant de savoir si l’OM a les moyens d’assumer le salaire de « Big Sam ». Mais quoi qu’il en soit, la piste a le mérite d’exister et des discussions sont menées.