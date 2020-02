OM : Twitter s'est moqué de lui, Alvaro savoure sa revanche

Dans : OM.

En battant Lille dimanche soir au Stade Pierre Mauroy (1-2), l’Olympique de Marseille a fait un pas énorme vers une qualification directe en Ligue des Champions.

Il faudrait un véritable tremblement de terre pour que l’équipe d’André Villas-Boas perde sa deuxième place car désormais, c’est une confortable avance de 11 points que l’OM compte sur Rennes, actuel troisième. Dès le début de la saison, alors que des équipes comme Lille, Monaco et Lyon semblaient bien plus armés que Marseille, André Villas-Boas indiquait que son objectif était de ramener Marseille sur le podium. Recruté en provenance de Villarreal, le solide défenseur Alvaro Gonzalez tenait un discours similaire. Et sur les réseaux sociaux, l’Espagnol avait été la cible de moqueries, cet objectif semblant irréalisable en début de saison.

Six mois plus tard, celui qui s’est imposé comme le patron de la défense de Marseille savoure sa revanche. « Quand je suis arrivé ici à Marseille, dès ma première conférence de presse, j'avais dit que mon objectif était la qualification pour la Ligue des champions. À cette époque, on s'était moqué de moi sur les réseaux sociaux. Les gens pensaient que nous étions fous. On a fait de ce but notre ligne de conduite et on est resté focalisé dessus. Peu importaient les critiques venues de l'extérieur. Aujourd'hui nous sommes dans une position privilégiée pour remplir notre objectif. Il reste encore 13 matches à disputer et on doit rester fidèle à nous-mêmes. On pourra savourer lorsque mathématiquement nous seront qualifiés, mais pas avant » a savouré Alvaro Gonzalez, heureux de voir que l’Olympique de Marseille est à deux doigts d’atteindre son objectif du début de saison, à savoir une qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.