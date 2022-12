OM : Tudor valide la demande de Payet

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Affaibli par le départ de Luis Suarez et par l’absence d’Amine Harit, l’Olympique de Marseille doit renforcer son secteur offensif. Le milieu Dimitri Payet a incité ses dirigeants à réagir. Une demande approuvée par l’entraîneur Igor Tudor.

Le mercato de l’Olympique de Marseille se débloque. Ce samedi, plusieurs sources annoncent le transfert imminent de Gerson à Flamengo. Le vice-champion de France en titre devrait récupérer près de 20 millions d’euros dans l'opération. Une somme qui permettra au président Pablo Longoria de lancer son recrutement. On sait que le dirigeant a pour objectif de remplacer le Brésilien au milieu de terrain.

Flamengo have reached full agreement to sign Gerson, done deal and here we go! Olympique Marseille have accepted the proposal, personal terms agreed 🚨🔴⚫️🇧🇷 #transfers



OM will received around €20m total package for Gerson. Medical tests now being scheduled. pic.twitter.com/NHh2TpHyhW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2022

Mais de son côté, l’entraîneur Igor Tudor s’inquiète pour son secteur offensif affaibli par le départ de Luis Suarez, prêté avec option d'achat à Almeria, et par l’absence d’Amine Harit, gravement blessé à un genou avant la trêve internationale.« Pour les joueurs qui doivent arriver, on travaille dessus et on verra dans les prochaines semaines, a confié le Croate face aux médias. Recruter un attaquant pour épauler Alexis Sanchez ? C'est une option que nous avons évoquée. Lors du dernier match, Bamba (Dieng) a joué les 20 dernières minutes comme avant-centre et Alexis lui a livré une passe importante qui a ensuite amené le pénalty. »

Tudor ne s'enflamme pas

« C'est quelque chose d'envisageable mais il faut voir comment évolue le mercato. C'est difficile de trouver un club qui renonce à un attaquant, a prévenu Igor Tudor. Si des joueurs sont forts, les clubs ne les lâcheront pas facilement. On verra comment ça évolue. » En tout cas, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille partage l’avis de son milieu Dimitri Payet. « On a perdu pas mal de joueurs offensivement. Si on veut atteindre les objectifs fixés pour la seconde partie de saison, il faudra renforcer ce secteur-là », conseillait le Réunionnais après la démonstration contre Toulouse (6-1) jeudi.