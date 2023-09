OM ‍: Tudor peut se rhabiller, Marcelino prépare un feu d'artifice

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avec 8 points pris après 4 journées de championnat disputées et une élimination en Ligue des Champions, le début de saison de l'OM est mitigé. Le jeu de Marcelino est déjà critiqué mais la patience pourrait bien porter ses fruits.

Malgré un mercato ambitieux et l'arrivée d'un entraîneur avec des idées bien définies, l'OM ne convainc toujours pas. Le club de la cité phocéenne a été éliminé par le Panathinaïkós aux portes de la Ligue des Champions et ne compte que 2 victoires en Ligue 1. Si Marseille reste invaincu en championnat, le jeu prôné par les hommes de Marcelino n'est pas autant séduisant qu'espéré et certains joueurs ne sont clairement pas à leur meilleur niveau, comme Pierre Emerick Aubameyang. Cependant, Denis Balbir est persuadé que l'OM va réussir à afficher un bien meilleur visage et qu'il faut seulement laisser plus de temps au coach espagnol pour mettre ses idées en place. Le bilan pourrait même dépasser celui d'Igor Tudor.

Marcelino n'a pas à rougir d'Igor Tudor

« Sous Igor Tudor, l’OM prônait le football total. On disait déjà qu’il allait cramer les joueurs quand l’OM écrasait tout sur son passage et au final ça n’a pas manqué. Marseille a manqué de gaz pour finir la saison. Avec Marcelino, il y a moins de folie, moins de pressings. On démarre plus doucement, mais rien ne dit que, quand ses idées seront assimilées, l’OM ne sera pas plus fort et avec une meilleure possession de balle. Alors oui, le Marseille d’aujourd’hui est davantage une équipe de contres avec des joueurs qui vont vite comme Ndiaye, Sarr et Aubameyang, mais laissons un peu de temps à Marcelino pour qu’il mette en place son plan de jeu » a assuré le journaliste de But qui croit fermement en la réussite du projet phocéen, piloté par Marcelino. Le prochain match de Ligue 1 contre Toulouse pourrait déjà offrir quelques réponses.