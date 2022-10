OM : Tudor impitoyable, Gerson et Payet sur le banc !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Igor Tudor va effectuer des choix forts ce mardi pour le troisième match de Ligue des Champions de l’OM, au Vélodrome face au Sporting.

Lors de la deuxième journée face à Francfort, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait lancé Gerson et Dimitri Payet en soutien d’Alexis Sanchez. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international français et l’ancien joueur de Flamengo n’avaient pas brillé. Remplacés dès la demi-heure de jeu, ils avaient livré une prestation fantomatique. Depuis, les deux hommes ont rejoué, en Ligue 1 à Angers, pour une victoire nette et sans bavure de l’OM (3-0). Mais Igor Tudor se souvient de leur mauvaise prestation face à Francfort et a pris la décision de ne pas les titulariser pour le match capital de Marseille face au Sporting Portugal ce mardi. En effet, selon les informations de RMC et de L’Equipe, Dimitri Payet et Gerson vont débuter sur le banc au profit d’Amine Harit et de Cengiz Ünder, lesquels seront en soutien d’Alexis Sanchez.

Ünder et Harit plutôt que Gerson et Payet

𝙹𝙾𝚄𝚁 𝙳’𝙴𝚄𝚁𝙾𝙿𝙴⚡️⁰



Nos 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣𝙨 reçoivent le Sporting à l'@orangevelodrome lors de la 3️⃣ème journée de @ChampionsLeague. 🏟 #OMSCP



🕙𝟭𝟴𝗵𝟰𝟱 pic.twitter.com/qo9OolslHW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 4, 2022

La radio indique par ailleurs que Mattéo Guendouzi, qui avait lui débuté sur le banc face à Francfort, sera également titulaire. Comme à Angers vendredi soir, l’international français va jouer à son poste de milieu défensif et non pas un cran plus haut, comme cela a été le cas depuis le début de la saison. A ses côtés, une grosse incertitude plane entre le vice-capitaine Valentin Rongier et l’international français Jordan Veretout. En défense, l’Olympique de Marseille va retrouver son taulier Eric Bailly, auteur de prestations XXL à Tottenham et contre Francfort. L’international ivoirien s’était toutefois blessé face aux Allemands, ce qui l’a privé des matchs de la Côte d’Ivoire durant la trêve. Mais la blessure à la cuisse de l’ancien Mancunien n’est plus qu’un souvenir. Eric Bailly va ainsi être titulaire, probablement aux côtés de Leonardo Balerdi, très bon à Angers, et de Chancel Mbemba. Également en vue face au SCO, Samuel Gigot a donc de grandes chances de débuter sur le banc.

Le onze probable de l’OM contre le Sporting : Lopez – Mbemba, Balerdi, Bailly – Clauss, Veretout, Guendouzi, N.Tavares – Ünder, Harit, Alexis Sanchez.