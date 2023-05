OM : Tudor a coûté le titre à Marseille, Jonatan MacHardy attaque

Dans : OM.

Alexis Rose

Alors que l’Olympique de Marseille se prépare à disputer une petite finale dans la course au podium, voire au titre, face à Lens samedi, Jonatan MacHardy n’a pas hésité à attaquer Igor Tudor.

L’OM réalise l’une des meilleures saisons depuis bien longtemps au niveau comptable, avec 70 points empochés en 33 journées. Mais cela ne sera probablement pas suffisant pour remporter le titre de champion de France au nez et à la barbe du PSG. À moins que Marseille ne domine Lens dans le choc du week-end en L1 et que Paris continue de s’écrouler en perdant à Troyes dimanche. Ce qui reste peu probable. En tout cas, si l’OM peut avoir des regrets dans cette course au titre, c’est parce que les Phocéens ont bêtement perdu des points en route en milieu de saison, quand Igor Tudor avait un peu perdu les clés de son effectif. C’est d’ailleurs à cause de certains choix de Tudor que Marseille ne gagnera pas de trophée cette saison, selon les dires de Jonatan MacHardy.

« S'il n'avait pas été aussi fermé, Marseille jouerait le titre »

🎙 @Jonatan_M13 : "Pour moi, Haise a plus de mérite que Tudor. Il faut se rappeler d'où il vient. D'année en année, il a toujours réussi à surperformer. Contrairement à Tudor qui a fait beaucoup d'erreurs. S'il n'avait pas été aussi fermé, Marseille jouerait le titre." pic.twitter.com/cPF2zYf7l1 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 4, 2023

« Tudor a fait beaucoup d'erreurs pendant la saison. S'il n'avait pas été aussi fermé, Marseille jouerait le titre. Ses erreurs sont dues à de l'entêtement, de l'orgueil mal placé. L’OM a perdu beaucoup trop de points en cours de saison, notamment à domicile. Il s’est entêté dans des choix alors qu’il voyait très bien que ça ne marchait pas. Durant la période après la Coupe du Monde, il n’était pas inspiré, que ce soit dans ses choix en défense ou dans son coaching. À cause de tout ça, l’OM a perdu deux mois dans sa saison. Après, Tudor a du mérite quand même, car il arrive après la démission de Sampaoli, le jour de la reprise de l’entraînement. Il a bénéficié d’un mercato de très grande qualité. Maintenant j’attends de Tudor que le bon travail qui a été fait cette saison soit encore meilleur l’an prochain. Car il n’aura plus d’excuses, alors que beaucoup de choses ont été faites et qu’on aurait pas laissé passer avec un autre entraîneur », a lancé le consultant de RMC, qui espère donc que Tudor passera un cap la saison prochaine pour que l’OM puisse concurrencer le PSG en L1 tout en performant en Ligue des Champions.